МИД РФ низко оценил учения НАТО на восточном фланге

Провокационными и недальновидными назвала учения НАТО на восточном фланге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Её слова приводит РИА Новости.

Захарова отметила , что так называемое ротационное присутствие в Прибалтике и Польше сводится к постоянному базированию четырёх батальонных групп НАТО, которые в совокупности могут быть приравнены к уровню усиленной мотопехотной бригады с тяжёлой техникой. При этом Альянс проводит учения на восточном фланге даже в условиях пандемии. А один из сценариев предполагает противодействие «сопоставимому противнику», под которым подразумевается Россия.

Мы считаем такие манёвры провокационными, а в нынешних условиях как минимум недальновидными. Прибалтийские государства зачастую оказываются среди ключевых сторонников антироссийской линии и старательно поддерживают миф о некой возможности вторжения России,— заявила Захарова.

При этом НАТО продолжает развивать пропагандистский тезис о необходимости силового сдерживания России. При этом реальные угрозы Альянс не фиксирует и начинает заниматься ими только после «мирового коллапса».

Знаете, почему? Ответ прост. Потому что они много лет были сфокусированы сами и вкладывали огромные ресурсы в то, чтобы их аудитория и граждане их стран фокусировались на единственной якобы угрозе — это Россия, — резюмировала Захарова.

Ранее в МИД РФ заявили, что страны НАТО используют вбросы команды оппозиционного политика Алексея Навального для вмешательства во внутренние дела РФ, в том числе в выборы в Госдуму, намеченные на 17–19 сентября текущего года.