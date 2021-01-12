МИД: РФ не получила от Польши ответа по разговору Качиньского перед гибелью

https://static.news.ru/photo/1cad8fba-5572-11eb-82f0-fa163e074e61_660.jpg Лех Качиньский Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генпрокуратура РФ (ГП РФ) до сих пор не получила от Польши ответа на запрос о стенограмме разговора президента Польши Леха Качиньского перед авиакатастрофой под Смоленском в 2010 году, рассказал в разговоре с журналистами директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

Материалы о фактах беседы погибшего политика публиковали польские СМИ. По их информации, Качиньский связывался со своим братом Ярославом по спутниковому телефону накануне трагедии, причём «затрагивался один из аспектов осуществления полёта». Запись разговора включили в материалы польского уголовного дела, пишет РИА Новости.

Генеральная прокуратура России в рамках запроса о правовой помощи обратилась к польской стороне с просьбой о предоставлении копий стенограммы и фонограммы записи телефонного разговора президента [Польши] Леха Качиньского с братом, состоявшимся непосредственно перед авиакатастрофой. Насколько мне известно, ответ пока не получен. Рассчитываем, что эти материалы помогут пролить дополнительный свет на обстоятельства трагедии, случившейся 10 апреля 2010 года, — отметил дипломат.

Генеральная прокуратура Польши обратилась в суд с заявлением об аресте этих российских диспетчеров. Они дежурили на аэродроме Смоленска в день катастрофы президентского борта. После решения суда о заочном аресте россиян их могут объявить в международный розыск с последующим требованием выдачи властям Польши. Диспетчеров обвиняют в умышленном провоцировании катастрофы, которая привела к гибели большого числа людей.

Самолёт польского президента разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленск— Северный. Погибли находящиеся на борту 96 человек. Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году установил, что причиной крушения стали действия экипажа, который не стал уходить на запасной аэродром. Также авиакатастрофа стала возможной из-за недостатков в обеспечении полёта и подготовке экипажа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве удивлены реакций польской стороны на запрос Генпрокуратуры РФ о телефонном разговоре президента Польши Леха Качиньского с братом Ярославом незадолго до крушения самолёта Ту-154 в Смоленске. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.