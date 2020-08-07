МИД призвал международное сообщество отреагировать на маркировку СМИ РФ

https://static.news.ru/photo/10bfa526-d8c7-11ea-bedf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское Министерство иностранных дел отреагировало на маркировку российских государственных СМИ в Twitter и Facebook при отсутствии аналогичных меток у медиа западных стран. Ведомство считает, что такая политика американских медиакорпораций не должна остаться без внимания общественности и «профильных структур».

Ожидаем, что профильные международные структуры и правозащитные организации должным образом отреагируют и дадут беспристрастную оценку сомнительным, с точки зрения обеспечения свободного распространения информации, действиям американской медиакорпорации, — говорится в комментарии МИД РФ.

В дипведомстве указали, что маркировка российских СМИ как государственных, в то время как финансируемые правительствами западных стран медиа не получают соответствующего значка, является нарушением «ключевых демократических принципов обеспечения свободного распространения информации». Российское внешнеполитическое ведомство также призвало интернет-платформы сложить с себя полномочия «самопровозглашённого политического цензора» и не лишать аудиторию права на неограниченный доступ к информации.

Видим в этих политизированных и тенденциозных действиях американских IT-гигантов стремление вытеснить медиаконтент российских СМИ из международного информационного пространства, сократив его цитируемость, — подчёркивается в заявлении.

С 6 августа Twitter начал помечать аккаунты, так или иначе связанные с государством. Метка в виде трибуны с микрофоном присваивается не только политикам, но и новостным медиа, которые содержатся за госсчёт. Такие значки уже получили профили Государственной думы, Совета Федерации, посольств РФ в Великобритании, Франции и США. Также маркировка «Правительственная учётная запись, Россия» появилась в официальном аккаунте МИД РФ в соцсети и на странице постпредства РФ при ООН. Кроме того, маркировке подвергся и аккаунт главреда телеканала Russia Today Маргариты Симоньян.

Делается это для того, чтобы пользователи понимали, что создаваемый этими аккаунтами контент контролируется властями. Их публикации больше не будут продвигаться на главной странице соцсети и появляться в рекомендованных.

Ранее в Twitter заявляли, что новые ярлычки на первых порах получат пять стран, которые входят в Совет Безопасности ООН: Великобритания, Китай, Россия, США, Франция, писал NEWS.ru. Facebook ввёл подобную маркировку с 4 июня.