МИА «Россия сегодня» требует расследовать применение газа против журналиста

https://static.news.ru/photo/a6128fb6-a349-11ea-bfc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международное информационное агентство «Россия сегодня» требует от властей Соединённых Штатов расследования применения одним из полицейских слезоточивого газа против корреспондента РИА Новости Михаила Тургиева.

МИА «Россия сегодня» требует от американских властей тщательного расследования этого противоправного действия полицейских, нарушающих не только американские законы о свободе слова и информации, но и международные нормы, по которым журналисты защищены от насилия, — говорится в сообщении агентства.

Также МИА «Россия сегодня» требует, чтобы виноватые в преступлении против журналиста по итогам расследования были привлечены к ответственности.

Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, как полиция Миннеаполиса целенаправленно применила слезоточивый спрей против Тургиева и съёмочной группы телеканала VICE. Инцидент произошёл на заправочной станции уже после разгона протестующих.

Как писал NEWS.ru, в российском МИД выразили обеспокоенность по поводу «полицейского насилия и необоснованных задержаний» в отношении журналистов, освещающих протестные акции в США, начавшиеся после убийства афроамериканца.