Меркель призвала освободить Навального

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Канцлер Германии Ангела Меркель призвала освободить российского оппозиционера Алексея Навального. Его задержали сразу же после прилёта из Берлина в Москву, а уже на следующий день арестовали на 30 суток.

Конечно, я призываю немедленно освободить Навального, это делает всё федеральное правительство, — цитирует «Интерфакс» Меркель.

Как писал NEWS.ru, Европарламент намерен потребовать от Евросоюза остановить строительство трубопровода «Северный поток — 2» и ввести санкции против России из-за ареста Алексея Навального. Проект резолюции хотят поддержать фракции консерваторов, социал-демократов, членов партии «Зелёные» и либералы. Его рассмотрят 21 января. Санкции могут быть направлены против физических и юридических лиц, которые причастны к решению о задержании оппозиционера. Под санкции могут попасть российские олигархи, члены ближайшего окружения российского лидера Владимира Путина, а также «медиапропагандисты».

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев призвал немцев не политизировать дело Навального. Он заявил, что немецкое правительство прекрасно знает причину задержания оппозиционера. Дипломат подчеркнул, что если на Западе это кому-то не нравится, то это не является проблемой российских правоохранительных органов.

Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан, на следующий день его арестовали на 30 суток. Во ФСИН пояснили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.