Примечательное совпадение. С одной стороны, ВЦИОМ и ФОМ объявили, что не собираются продолжать публиковать рейтинги президента: мол, до выборов далеко, а ныне нет такой необходимости. И в то же время ВЦИОМ, который просто так ничего не озвучивает и прекрасно знает «правила большой игры», сообщил данные опросов об отношении нашего общества к недавно ушедшему в отставку с поста премьер-министра Дмитрию Медведеву. Выяснилось, что доверие к недавнему главе правительства продолжает падать. Что несколько удивительно. Между тем, в качестве премьера Дмитрий Анатольевич пользовался доверием 38,3 % опрошенных, что, согласитесь, было невеликим показателем. А после перехода на работу в совет безопасности рейтинг доверия ему опустился до 28,9%.

Объяснений этому можно найти несколько. Быть может, новый премьер Михаил Мишустин пока выигрышнее смотрится на фоне своего предшественника. И это повлияло и на отношение к Медведеву. А, может, после его отставки респонденты стали более раскованными в своих оценках. Но факт остаётся фактом: популярность экс-премьера продолжает стремительно снижаться. Уровень недоверия к его персоне достиг уже 63,7%. Иными словами, можно констатировать редкий для нашего политического истеблишмента феномен — доверие к правящей партии «Единая Россия» в целом выше, чем к её председателю. Обычно у нас всё бывало иначе: доверие к лидеру было выше, и он как бы даже делился своей популярностью с партией, играя роль своеобразного локомотива. В ситуации отставника Медведева всё с точностью до наоборот.

В этой связи возникает естественный вопрос, остаётся ли бывший премьер партийным достоянием? Собственно, разговоры о том, что пока Дмитрию Медведеву было бы целесообразно сосредоточиться на новом фронте работ и отойти от партийной рутины, зазвучали на следующий день после его перехода в Совбез. Другое дело, что среди единороссов нет по-настоящему харизматических лидеров, которые могли бы не просто возглавить партию, но придать ей новый импульс. Да и положа руку на сердце, скажем, что её нынешняя концепция в принципе появление таких личностей не предусматривает. «Единая Россия» — часть государственного механизма, позволяющего жёстче управлять чиновниками на местах. Недавние исключения проштрафившихся однопартийцев из рядов единороссов с последующим увольнением с занимаемых государственных постов тому дополнительное подтверждение. А потому Медведев был бы идеальным лидером, если бы не шлейф недавно принятых правительством непопулярных решений и несбывшихся общественных надежд.

Потому-то, как свидетельствуют некоторые утечки в партии, дескать, обсуждают возможность перехода к коллективному руководству. И такой шаг рассматривался бы в качестве доказательства совершенствования внутрипартийной демократии вслед за проведением предвыборных праймериз. Во всяком случае, развитие правящей партии стало бы одним из элементов того самого трансфера власти.