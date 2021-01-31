Медведев назвал Навального «политическим проходимцем»

https://static.news.ru/photo/eb610ba6-6450-11eb-ab8b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в разговоре с журналистами рассказал, как относится к арестованному оппозиционному политику Алексею Навальному. Бывший президент и премьер-министр заявил, что считает блогера «политическим проходимцем», который пытается добиться власти различными «авантюрными способами».

Как подчеркнул Медведев, со временем деятельность оппозиционера становится всё более «циничной и разнузданной». Также зампредседателя Совбеза отметил, что после предполагаемого отравления Навальный оказался здоров, что делает «дальнейшие разборки по этому делу неуместными». Однако процессуальные действия могут потребоваться. В этом случае Москва должна будет получить достоверные сведения о здоровье «берлинского пациента».

По поводу ареста Навального и разбирательствах вокруг его фигуры бывший глава государства сказал, что необходимо сначала дождаться решения суда.

Эти претензии должны быть разрешены надлежащим процессуальным образом, как принято говорить, то есть в суде. И суд здесь вправе, естественно, принять любое решение, которое посчитает адекватным, посчитает справедливым в этой ситуации, — цитирует Медведева «Газета.Ru».

Политик вернулся из Германии в Россию 17 января после лечения от отравления. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

В воскресенье, 31 января, в его поддержку по стране прошли массовые акции протеста. В результате на митингах силовики задержали более пяти тысяч человек.

Как ранее передавал NEWS.ru, главный редактор «Эха Москвы», руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов рассказал, чего ждать Навальному при власти Путина. По его словам, блогер не сможет выйти на свободу в ближайшее время, так как не пойдёт на компромисс с президентом.