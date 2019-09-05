https://static.news.ru/photo/9264ba10-cfce-11e9-b382-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Маслов/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшее время будет принято решение по обмену удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом. Он сказал об этом на встрече с украинским политиком Виктором Медведчуком.

Безусловно, (вы) успешно очень конвертируете наши добрые отношения в конкретные гуманитарные акции, в конкретные дела, я думаю, что люди об этом будут помнить. Это святое дело, что называется, все понятно, — сказал глава РФ.

Он также отметил, что у России «особая позиция» по фигурантам Стуниславу Клыху и Николаю Карпюку.

Совместное объявление о принятом решение будет сделано в ближайшее время.

В середине июля 2019 года уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова и её российская коллега Татьяна Москалькова обменялись списками удерживаемых в заключении граждан двух государств. Позднее стороны договорились об обмене заключёнными из списков по формуле «35 на 35». Киев рассчитывает на участие в обмене режиссёра Олега Сенцова и моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

Как ранее писал News.ru, обмен заключёнными между Россией и Украиной приведёт к некоторому улучшению атмосферы между двумя государствами. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.