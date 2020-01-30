https://static.news.ru/photo/cea99382-4351-11ea-993f-fa163e074e61_660.jpg Валентина Матвиенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала россиян «не нагнетать панику и не устраивать истерику» вокруг эпидемии коронавируса в Китае.

Я считаю, они [меры безопасности] соразмерны, достаточны, не избыточны. Главное — не нагнетать панику, не устраивать истерику по этому поводу. Ситуация тревожная, но, слава богу, сегодня в России нет ни одного такого случая, ситуация находится под контролем, — цитирует Матвиенко ТАСС.

По мнению спикера Совфеда, Россия готова оперативно отреагировать на появление болезни в стране.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Михаил Мишустин 30 января распорядился закрыть сухопутные границы с Китаем, чтобы исключить распространение эпидемии в Россию. Численность заболевших 30 января приблизилась к 8 тысячам человек, погибли более 170 жителей Китая.

Минздрав России назвал три препарата, которые способны противостоять короновирусу 2019-nCoV: рекомбинатный интерферон бета Ib, лопинавир, ритонавир. Все они используются для лечения гепатита С.