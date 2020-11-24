Матвиенко пояснила, почему тормозятся переговоры по СНВ-3

https://static.news.ru/photo/459927e6-2e75-11eb-b7b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что из-за затянувшегося признания итогов президентских выборов США тормозят переговоры по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Из-за этого подвергаются рискам и другие двусторонние договорённостей в сфере безопасности.

В переходный период в Соединенных Штатах традиционно приостанавливаются или замедляются многие процессы в двустороннем формате. А сейчас, когда такой переходный период получает дополнительное жёсткое конфронтационное наполнение, риски торможения по всем направлениям ещё более существенны, — сказала в интервью «Известиям» Матвиенко.

Она допустила, что решать судьбу договора между РФ и США по СНВ-3 будет уже новая команда американских политиков. Однако если окончательное признание итогов выборов в США затянется до января, до истечения срока документа останутся «считаные дни».

Если искусственных препятствий не будет, то тогда на первый план выходит политическая воля. С российской стороны такая воля есть и есть чётко сформулированная позиция: Россия выступает за сохранение СНВ-3, — подчеркнула председатель Совфеда.

Договор СНВ-3 между Россией и США подразумевает, что каждая держава сокращает свои ядерные арсеналы так, чтобы через семь лет и в дальнейшем общее число таких вооружений не превышало 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжёлых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок. Документ вступил в силу 5 февраля 2011 года и является единственным действующим договором между Москвой и Вашингтоном, который ограничивает вооружения. Его действие закончится 5 февраля 2021 года.

Как писал NEWS.ru, лидеры стран БРИКС призвали Россию и США как можно скорее прийти к соглашению о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). В ходе саммита БРИКС его участники заявили о поддержке политико-дипломатических усилий по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности. Они подчеркнули, что указанный договор имеет принципиальное значение для режима ядерного разоружения и нераспространения.