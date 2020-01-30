https://static.news.ru/photo/a9b86bcc-4354-11ea-8cf0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Российские и китайские ученые смогут в ускоренном режиме разработать вакцину против нового коронавируса. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По её словам, уже идёт совместная проработка вопроса о создании сыворотки против коронавируса.

Наши учёные — российские и китайские — смогут совместно сделать такую сыворотку, которая будет очень необходима, — считает Матвиенко.

Она добавила, что Минздрав РФ находится в тесном контакте с соответствующими ведомствами КНР. Коллеги постоянно обмениваются информацией о происходящем.

О вспышке пневмонии нового типа стало известно 31 декабря 2019 года. Очаг эпидемии находится в китайском городе Ухань. По последним данным, новым типом коронавируса заразились более 4,5 тысячи человек. Самое большое количество заболевших выявлено в Хубэе — 2,7 тысячи инфицированных.

Как писал NEWS.ru, Минздрав назвал три препарата, которые могут быть эффективными при лечении коронавируса у взрослых. Ведомство предлагает лечиться от пневмонии нового типа лекарствами от ВИЧ, гепатита С и рассеянного склероза.