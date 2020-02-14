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Президент Франции Эммануэль Макрон оценил идею российского лидера Владимира Путина о проведении переговоров лидеров пяти стран-постоянных членов Совбеза ООН.

По его словам, Россия является постоянным членов СБ, и поэтому не может «постоянно блокировать продвижение этого совета».

Я приветствую то, что президент Путин выдвинул идею саммита в формате P5 в этом году, — заявил Макрон во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава РФ в ходе пятого Всемирного форума памяти холокоста предложил организовать встречу лидеров «пятёрки» Совбеза ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что предложение Владимира Путина о созыве саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН может быть реализовано, если согласятся США. В этом случае инициативу поддержит и Великобритания, которая пока не обозначила свою позицию по данному вопросу.