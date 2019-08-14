https://static.news.ru/photo/bad84d7e-bece-11e9-9c4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: soboll.ru/facebook.com

Незарегистрированный кандидат в Московскую городскую думу Любовь Соболь прекратила объявленную 13 июля голодовку. Женщина не ела в знак протеста из-за отказа властей допустить её на выборы.

По её словам, о завершении акции попросила мать Алексея Миняйло, обучавшего сборщиков подписей в её предвыборном штабе. Мужчина начал голодовку в знак солидарности, а затем был арестован по делу о «массовых беспорядках». В результате он находится в СИЗО, где нет возможности получить качественную помощь врачей, сообщила политик в своём Facebook .

Никаких массовых беспорядков 27 июля не было. Миняйло и другие 12 ребят, которые сейчас находятся в СИЗО, не поджигали машины, не уничтожали имущество. Дело по 212 ст. УК сфабриковано. Как и дело «о воспрепятствовании работе избиркомов» и об «отмывании средств ФБК», — отметила она.

Соболь назвала эти уголовные дела «атакой на общество».

Россия должна быть счастливой и свободной, а не тонуть в страхе и безумии. Я не сдамся. И я верю, что мы победим, — заключила она.

Поводом для голодовки Соболь послужил отказ ЦИК зарегистрировать её в качестве кандидата в столичный парламент. За время акции, которая продолжается более 30 дней, она потеряла свыше 10 кг.

Ранее News.ru писал, что экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман призвал Любовь Соболь не продолжать голодовку.