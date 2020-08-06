Лукашенко заявил о сигнале Украины о «проникновении боевиков» с юга

https://static.news.ru/photo/4376f7b0-d87e-11ea-8648-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что от украинских спецслужб Минск получил сигнал о проникновении ещё одной группы «боевиков» с юга. При этом он поставил под сомнение достоверность этой информации.

Нас украинцы предупредили, что через границу южную проникла ещё одна группа. Мы сейчас ищем по всей Беларуси. Я, правда, не очень верю, что действительно там 30 человек пересекли границу. Мы бы уже обнаружили, если, конечно, они не ушли в Россию или обратно на Украину, — заявил Лукашенко в эфире YouTube-канала «В гостях у Гордона».

Как писал NEWS.ru, задержание россиян в Белоруссии стало результатом провокации со стороны спецслужб Украины. Об этом пишет «КП», ссылаясь на источник в российских спецслужбах. По данным газеты, украинские спецслужбы умудрились создать фейковый проект, в который вовлекли 180 граждан России, при этом включив в первую группу ветеранов войны в Донбассе. Вербовка началась со звонка «из Сирии». Некий человек, представлявшийся Сергеем Петровичем, обзванивал бывших бойцов так называемой ЧВК Вагнера и предлагал им работу охранниками на нефтяных объектах в Сирии. К переговорам также подключился несуществующий «менеджер по безопасности „Роснефти“», пишет издание. Завербованных россиян, по словам источника, разбили на пять групп, четыре из которых должны были из Минска лететь по маршруту Стамбул — Гавана — Каракас. Но пока россияне из первой группы ехали в Минск, их билеты были аннулированы, а высланные им контракты оказались поддельными.

30 июля в Белоруссии задержали группу граждан РФ, которые, как считает Минск, являются наёмниками из ЧВК Вагнера и прибыли для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами.