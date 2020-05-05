Лукашенко пожелал премьеру Мишустину скорейшего выздоровления

https://static.news.ru/photo/be8ea2a6-8ee9-11ea-98ee-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожелал российскому премьер-министру скорейшего выздоровления.

Свои пожелания он передал в телефонном разговоре с Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее NEWS.ru писал, что президенты России и Белоруссии провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили самые актуальные темы двусторонних отношений, а также обменялись информацией о мерах, которые проводятся в двух странах для борьбы с эпидемией коронавируса.

Михаил Мишустин сообщил о заражении коронавирусом 30 апреля. По его словам, у него поднялась высокая температура. Премьер будет находиться в одной из столичных больниц. Российский президент Владимир Путин назначил временно исполнять обязанности премьера первого заместителя Мишустина Андрея Белоусова.