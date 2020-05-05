Лукашенко пожелал премьеру Мишустину скорейшего выздоровления

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожелал российскому премьер-министру скорейшего выздоровления.
Свои пожелания он передал в телефонном разговоре с Владимиром Путиным,
Ранее NEWS.ru писал, что президенты России и Белоруссии провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили самые актуальные темы двусторонних отношений, а также обменялись информацией о мерах, которые проводятся в двух странах для борьбы с эпидемией коронавируса.
Михаил Мишустин сообщил о заражении коронавирусом 30 апреля. По его словам, у него поднялась высокая температура. Премьер будет находиться в одной из столичных больниц. Российский президент Владимир Путин назначил временно исполнять обязанности премьера первого заместителя Мишустина Андрея Белоусова.
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