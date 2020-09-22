Кому помешал лояльный диссидент Николай Фёдоров

Итак, Николай Фёдоров как бы по своему желанию покинул пост первого вице-спикера Совета Федерации. И на смену ему приходят сразу два первых заместителя Валентины Матвиенко — Андрей Турчак и Андрей Яцкин.

Об уходе Николая Фёдорова, «вечного» демократического сановника, известно было заранее. Сейчас интрига касалась только его перспектив вообще сохранить кресло сенатора. Впрочем, полномочия Фёдорова накануне были подтверждены новым главой Чувашии Олегом Николаевым. Как политик Фёдоров часто менял свои позиции и обличья, отличался вроде бы активным критическим взглядом на многие процессы постсоветской России, но никогда не переходил известные «красные линии». А потому всегда с начала девяностых годов оставался в демократической номенклатурной обойме.

Действительно, политическое чутьё Фёдорова никогда не подводило. И он мог позволить себе, казалось бы, критику властей на грани, но знал меру. Однако сейчас злые языки связывают его отставку со странным демаршем Михаила Игнатьева, умиравшего от COVID-19 и отстранённого по причине утраты доверия экс-главы родной для Фёдорова Чувашии. Ведь, как мы помним, многие сомневались, что находившийся в тяжёлом состоянии в питерской больнице Игнатьев мог сам подать иск к президенту, лишившему его поста. И подозревали, что за его спиной стояли мощные фигуры манипуляторов.

Так это или нет — доподлинно неизвестно. Но Николай Васильевич позволял себе открыто критиковать поведение Бориса Ельцина в сентябре — октябре 1993 года и расстрел Белого дома. В знак своего несогласия подавал в отставку с поста министра юстиции. Был крайне недоволен возвращением гимна Александрова. Пытался оспаривать в судах право президента лишать чиновников своего доверия с последующей отставкой. Не исключено, что именно по этой причине его имя недоброжелатели и связали с иском Игнатьева.

Фёдоров критиковал семью Ельцина и коррумпированность власти, выступал против ввода федеральных сил в Чечню, но лично занимался депортацией из России тяжелобольного Эриха Хонеккера. Был крайне недоволен сначала отменой выборности глав регионов, а потом и ограничением двумя сроками их пребывания у власти. Но стал одним из инициаторов создания ОНФ как основы консолидации сторонников Владимира Путина при его возвращении в Кремль.

Federation Council of Russia/Global Look Press

Фёдоров был в очень хороших отношениях с Евгением Примаковым и пользовался его мощной поддержкой, но это не мешало ему находиться на дружеской ноге с Борисом Немцовым, а через него и с Сергеем Кириенко. Управлял родной Чувашией и числился чуть ли не местным националистом, неизменно подчёркивая, что «он — природный чуваш». Сделал упор на посадки в республике хмеля. Подобно Гаруну аль-Рашиду, в парике и очках ходил в Чебоксарах в народ, но отчего-то в сопровождении фотокоров.

Фёдоров заказал в республике монумент Матери-Покровительницы с лицом, как утверждают, собственной матушки. Словом, ещё раз привлёк к себе внимание и был командирован возглавлять Министерство сельского хозяйства вместо печально известной Елены Скрынник. Но, по отзывам знатоков политических кулис, не нашёл взаимопонимания с Дмитрием Медведевым и был отправлен в отставку как не справившийся с импортозамещением.

Словом, у Николая Фёдорова была насыщенная и временами зигзагообразная политическая карьера. От Михаила Горбачёва, во времена которого он впервые был избран в Верховный Совет, до Владимира Путина, при котором он некоторое время даже числился советником. Ещё немного, и его могли бы сравнить в плане политической выживаемости с Анастасом Микояном.

А вот повышение Андрея Турчака, секретаря генсовета «Единой России» и сына старого друга президента, вполне закономерно. Вместе с Дмитрием Медведевым его можно считать триумфатором сентябрьских выборов, поскольку именно они настаивали на выдвижении кандидатов в губернаторы и в депутаты разного уровня открыто от партии, не камуфлируясь нейтральным статусом.

В рядах правящей партии Турчак, пользующийся личным доверием Путина, относится к самым перспективным молодым политикам. В то же время его новое назначение добавит аргументов тем аналитикам, которые увидят в таком решении подтверждение слухов о замене Валентины Матвиенко на Дмитрия Медведева. Но конспирологии у нас хватает с избытком.

Андрей Яцкин известен куда меньше. Опытный аппаратчик, он был заместителем руководителя аппарата правительства в бытность во главе его Дмитрия Козака. Затем представлял в Совфеде правительство. Выдвижение Яцкина со статусом сенатора от Ростовской области может свидетельствовать об укреплении роли в свете новых конституционных полномочий наших ветвей власти.