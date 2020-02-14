https://static.news.ru/photo/f8898bb2-4fd1-11ea-9fcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили с представителями деловых кругов обеих стран повестку дня. Мероприятие прошло в закрытом для журналистов режиме.

В переговорах приняли участие около 40 бизнесменов. Встреча состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности. У главы МИД РФ также запланированы контакты с коллегами из Китая и Японии, передаёт агентство ПРАЙМ.

Накануне Лавров встретился с госсекретарём США Майклом Помпео. Разговор получился коротким. После беседы американский чиновник пожелал удачи остальным дипломатам, рассказала официальный представитель российского министерства Мария Захарова. Чиновник из США громко произнёс: Good luck! («Удачи!»), когда вышел из переговорной комнаты.

16 февраля Лавров должен встретиться в Мюнхене с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, чтобы обсудить кризис на севере Сирии. До этого на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в настоящее время формируется график контактов между Москвой и Анкарой для продолжения работы по урегулированию ситуации в Идлибе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что доклад «12 шагов для большей безопасности Украины и Евро-Атлантического региона», составленный европейскими, российскими и украинскими специалистами, исчез с официального сайта Мюнхенской конференции по безопасности.