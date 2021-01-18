Лавров заявил, что Байден не станет собирать пропагандистскую команду

https://static.news.ru/photo/c7a74a70-5971-11eb-ab27-fa163e074e61_660.jpg Джл Байден Фото: Biden Campaign Video Feed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Избранный президент США Джо Байден сформирует не пропагандистскую, а профессиональную команду. И с ней можно будет сотрудничать по вопросу контроля над вооружениями. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Байден стал президентом США в результате выборов, которые прошли 3 ноября. Результаты голосования неоднократно пытался опровергнуть соперник избранного лидера — экс-глава государства Дональд Трамп. Однако добиться пересчёта голосов бизнесмену не удалось.

Инаугурация Байдена состоится 20 января. 16-го числа он выдвинул кандидатуры на посты во внешнеполитическом ведомстве. Викторию Нуланд предлагается назначить заместителем госсекретаря по политическим вопросам. На пост заместителя главы Госдепартамента по контролю за вооружениями выдвинута Бонни Дженкинс, возглавляющую организацию «Цветные женщины за продвижение мира, безопасности и трансформацию подхода к конфликтам».

Кроме того, работу в Госдепе могут получить помощник Байдена по вопросам внешней политики Брайан Маккеон и бывший глава команды переговорщиков по Ирану Венди Шерман.

Лавров высказал своё мнение относительно будущей команды американского президента. Он подчеркнул, что Байден сам является специалистом в сфере разоружения и контроля над вооружениями.

Я думаю, что он будет заинтересован, чтобы команда у него была профессиональной, а не пропагандистской, — цитирует Лаврова ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не рассчитывает на прорыв в отношениях с Вашингтоном при новом президенте США Джо Байдене. Однако российские власти готовы к уважительному диалогу, добавила дипломат.