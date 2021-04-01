Лавров сравнил власти США с «дворовыми хулиганами»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты ведут себя как «дворовые хулиганы», но российская сторона в состоянии за себя постоять.
Все мы в детстве играли во дворе. Из подъездов выбегали ребятишки разных возрастов, разных школ воспитания — тогда жили все вместе, скопом. И всегда во дворе были два-три главных хулигана, которые всех строили, наказывали, заставляли чистить ботинки, отнимали деньги, — приводит РИА Новости слова Лаврова.
Министр отметил, что спустя несколько лет «маленькие пацаны» вырастали и становились способными отвечать, но Москве для этого вырастать не требуется.
Ранее Госдепартамент США представил ежегодный доклад по правам человека, где традиционно раскритиковал Россию в числе других стран. Среди основных пунктов «невозможность смены власти мирным путём», угнетение прав сексуальных меньшинств, преследование по признаку расы и религии, а также коррупция и отказ расследовать преступления.
Как сообщал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот доклады «пустым», часть, посвящённую России, — пронизанную двойными стандартами.