Лавров: РФ проанализирует ситуацию вокруг Договора по открытому небу

https://static.news.ru/photo/91dd0b86-9f4b-11ea-9a14-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Российские власти изучат и проанализируют ситуацию вокруг Договора по открытому небу с опорой на свои собственные интересы. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Мы предельно взвешенно подойдём к анализу этой ситуации, опираясь прежде всего на свои национальные интересы и на интересы наших союзников, — отметил политик.

По его словам, Москва уделит большое внимание интересам Минска. Он напомнил, что именно Белоруссия в рамках этого договора вместе с Россией образует одну группу стран, передаёт ТАСС.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что выход США из Договора по открытому небу может поставить под угрозу систему военной безопасности на всём Европейском континенте. Он отметил, что Россия никогда не нарушала условия договора.

Как писал NEWS.ru, замминистра иностранных дел Сергей Рябков назвал сумбурными объяснения США о причинах выхода из Договора по открытому небу. Он подчеркнул, что заявления об использовании Россией наблюдательных полётов для наведения вооружений «вызывают хохот».