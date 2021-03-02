Лавров раскритиковал введение ковидных паспортов в ЕС

https://static.news.ru/photo/980b7f6e-7b47-11eb-aabb-96000091f725_660.jpg Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Сергей Лавров раскритиковал идею введения в Евросоюзе так называемых ковидных паспортов. По его словам, сама эта инициатива противоречит правилу добровольной вакцинации.

Многие высказывают следующее соображение: получается, что эта задумка противоречит правилам бюрократии, потому что есть решение в странах Евросоюза о том, что вакцинация — дело добровольное, — сказал Лавров по итогам встречи с главой МИД Узбекистана.

Он считает, что если такой документ будет принят, то это нарушит принцип добровольности вакцинации. Дело в том, что такие документы нужны для передвижения по странам Евросоюза. Если же человек не сделает прививку, то он не получит ковидный паспорт, а значит, не сможет совершать поездки.

В Европе без перемещения между странами — членами Евросоюза едва ли население может представить себе свою жизнь, — пояснил Лавров. Его слова передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что руководители стран Европейского союза решили, что в будущем необходимо введение электронных сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса, рассказала канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции после первого дня виртуального саммита ЕС. Она отметила, что начало такой работе положено, а теперь необходимо претворить это в жизнь. По её словам, немецкие власти приняли решение о разработке подобного сертификата на национальном уровне.