Лавров провёл телефонные переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
23:28, 08 ноября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава МИД РФ Сергей Лавров 8 ноября провёл телефонные переговоры с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым. Об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Министры продолжили обмен мнениями в преддверии годовщины принятия трехстороннего Заявления лидеров Азербайджана, Армении и России о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта от 9 ноября 2020 года, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Кроме того, в беседе с министром иностранных дел Армении Сергей Лавров затронул вопросы российско-армянского союзнического взаимодействия, а также отдельные аспекты региональной и международной проблематики.
В ходе переговоров Лаврова с азербайджанским коллегой главы двух МИД обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и вопросы региональной повестки.
Ранее Сергей Лавров заявил, что учения НАТО в Чёрном море связаны со стремлением США наращивать политику сдерживания России вопреки договорённостям.