https://static.news.ru/photo/b99a611a-4937-11ea-bea0-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал угрозу Соединённых Штатов ввести санкции против российской корпорации «Роснефть».

По словам министра, он в курсе, что США высказали такое намерение из-за сотрудничества России с правительством Венесуэлы, но российская сторона уже привыкла к таким угрозам, передаёт РИА Новости.

Я слышал очередные угрозы из Вашингтона, наказывать всех, кто так или иначе сотрудничает с Венесуэлой. Мы к этому уже привыкли, — сказал Лавров в ходе проходившей в Мехико встречи с журналистами.

Как писал NEWS.ru ранее, Соединённые Штаты допускают вариант введения ограничительных мер в отношении российской компании «Роснефть». Санкции будут идти в пакете с дополнительными мерами, которые должны навредить венесуэльским властям во главе с президентом Николасом Мадуро и его сторонникам за рубежом.