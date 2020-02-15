Несмотря на некоторые разногласия, российско-турецкие отношения находятся на очень хорошем уровне. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам главы МИД РФ, хорошие отношения между странами не означают, что стороны должны во всём соглашаться,
Полного согласия не может быть ни по одной проблеме в отношениях между любыми двумя странами. Если такое присутствует, то это уже немножко напоминает давление, в результате которого такое согласие и проистекает, — сказал Лавров.
Ранее в рамках конференции Сергей Лавров обсудил ситуацию в Сирии с премьер-министром Курдского автономного района Ирака Масруром Барзани. Как сообщал NEWS.ru, сирийский вопрос обсуждался с упором на обеспечение законных интересов всех этноконфессиональных групп населения Сирии.
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