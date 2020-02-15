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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова Владимира Зеленского о желании провести выборы в Крыму. По его словам, украинский лидер витает «то ли в облаках, то ли в несбыточных сценариях». Во всяком случае, как заметил Пушков, его планы вне реальной политики.

Он хочет провести выборы в Крыму осенью 2020-го. Но дипломатия и политика — это искусство возможного, а не мечты о невозможном, — пояснил он в своём Twitter. С тем же...