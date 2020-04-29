Лавров оценил выполнение решений парижского саммита «нормандской четвёрки»

https://static.news.ru/photo/6dae0956-e167-11e9-a8b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на данный момент главы МИД стран нормандского формата зафиксировали выполнение только одного из девяти пунктов решений саммита в Париже.

Об этом он сообщил по итогам видеоконференции глав министерств иностранных дел «нормандской четвёрки».

Мы констатировали, что из девяти пунктов парижского саммита нормандского формата выполнено, да и то частично, только одно, — сказал Лавров.

Речь идёт об обмене удерживаемыми лицами между Киевом, Донецком и Луганском в декабре 2019 года и апреле 2020 года. Тогда, по словам министра, между сторонами были обменены в общей сложности 230 человек, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что договорённости парижского саммита «нормандской четвёрки» пока не выполнены, для организации новой встречи на высшем уровне необходимо ещё «подготовить почву». Он посоветовал дождаться решений, которые примут главы МИД «четвёрки» во время видеосовещания 30 апреля.