Лавров оценил действия КНДР на Корейском полуострове

https://static.news.ru/photo/40c1ae32-597c-11eb-b885-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/STR/ТАСС

Пхеньян не предпринимает никаких действий по эскалации ситуации на Корейском полуострове. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он считает, что между КНДР и США, а также между Северной и Южной Кореей существуют трудности, но стороны ничего не предпринимают против друг друга в военной сфере.

Мы исходим из того, что стороны по-прежнему воздерживаются от каких-либо резких практических шагов в военной сфере, которые вели бы к эскалации напряжённости вокруг Корейского полуострова, — заявил министр на пресс-конференции.

Лавров подчеркнул, что многие специалисты обратили внимание, что в Северной Корее прошёл военный парад по случаю очередной годовщины основания страны, но руководство КНДР не практике не создаёт какую-то материальную основу для эскалации.

Торжественный военный парад в КНДР прошёл 14 января после окончания 8-го съезда Трудовой партии Кореи (ТПК), который длился с 5 по 12 января. Военные показали на параде макет новой баллистической ракеты для подводных лодок и другие вооружения.

Как писал NEWS.ru, ТПК избрала на пост генсека партии лидера КНДР Ким Чен Ына. Такое решение было принято единогласно. Также был утверждён новый регламент работы партии, согласно которому съезды будут проходить один раз в пять лет.