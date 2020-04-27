Лавров обвинил Киев в невозможности проведения «нормандского» саммита

https://static.news.ru/photo/807c414c-8874-11ea-9843-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за действий Киева в настоящее время не может быть и речи о проведении саммита «нормандской четвёрки», который ранее был запланирован на апрель. Об этом в ходе онлайн-лекции для студентов МГИМО заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам министра, все достигнутые в Париже во время предыдущего саммита соглашения блокируются в работе контактной группы, парламента и правительства Украины. Это происходит из-за позиции, которую занимает официальный Киев.

Как отметил Лавров, руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак предпринимал попытки в переговорах с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком сдвинуть с мёртвой точки ключевые договорённости по Донбассу.

Эти попытки торпедируются, звучат обвинения в государственной измене за то, что господин Ермак осмелился обсуждать то, как конкретно выполнить минские договорённости, — подчеркнул во время лекции Лавров.

Как ранее писал NEWS.ru, глава МИД РФ подтвердил планы по проведению на следующей неделе видеоконференции глав МИД «нормандского формата». При этом отметил, что эти переговоры вряд ли будут результативными.

Он пояснил, что Москва неоднократно просила Берлин и Париж побуждать украинскую сторону честной и конструктивной работой, однако успеха это не возымело.