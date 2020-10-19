Лавров обсудил с генсеком Совета Европы водную блокаду Крыма

https://static.news.ru/photo/b7978900-120a-11eb-80a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с генеральным секретарём Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич ситуацию с водной блокадой Крыма.

Мы подчеркнули неприемлемость ситуации, которая складывается вокруг водной блокады Крыма в нарушение всех мыслимых конвенций — и европейских, и универсальных, — цитирует российского министра РИА Новости.

Он отметил, что также была нарушена рекомендация, сделанная ещё в 2016 году спецпредставителем генсека СЕ Жераром Штудманом, который посетил Крым и подготовил доклад. Она касалась необходимости незамедлительно отреагировать на проблему снабжения полуострова водой.

Как писал NEWS.ru, Министерство иностранных дел Украины заявило, что страна возобновит поставку воды в Крым, если он будет «деоккупирован» и возвращён Киеву. Также в МИД сообщили, что данная позиция основывается на нормах международного права. Более того, Киев отрицает, что сам нарушает эти нормы.

Ранее украинская сторона обеспечивала до 85% потребностей полуострова в воде через Северо-Крымский канал. Однако после вхождения Крыма в состав РФ прекратила подачу. Водоснабжение осуществлялось за счёт водохранилищ и из скважин, но за последний год запасы воды значительно сократились. С 24 августа в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма ввели график подачи воды из-за обмеления этих источников.