https://static.news.ru/photo/cb1468b8-469a-11ea-9152-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с турецким коллегой ситуацию в сирийской провинции Идлиб.

Стороны комплексно рассмотрели ход сирийского урегулирования, уделив особое внимание текущему положению дел в идлибской зоне деэскалации, — говорится в сообщении МИД РФ.

Политики высказались за неукоснительное соблюдение двусторонних договоренностей, которые были достигнуты по итогам встречи президентов РФ и Турции 17 сентября 2018 года в Сочи.

Ранее Министерство обороны Турции сообщало, что сирийская сторона была предупреждена о местонахождении военных, но несмотря на это, вела обстрел. Ведомство отметило, что турецкие солдаты приняли необходимые меры реагирования.

Как писал NEWS.ru, четверо турецких военнослужащих погибли, ещё девять получили ранения при артиллерийском обстреле в Идлибе.