Лавров: Евросоюз продолжает «штамповать» нелегитимные санкции против России

https://static.news.ru/photo/cb9fa206-1de6-11eb-9c24-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Европейский союз продолжает «штамповать» нелегитимные с международно-правовой точки зрения санкции в отношении России и по количеству введённых рестрикций уступает только США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, отношения с ЕС находятся в кризисе и не по вине российской стороны.

Сегодня европейская бюрократия и отдельные страны-члены используют любые, даже самые абсурдные поводы для усиления так называемого сдерживания России, — подчеркнул он.

Лавров отметил, что в торгово-экономической сфере Евросоюз наращивает различные протекционистские шаги в нарушение норм ВТ, а также внедряет свои откровенно политизированные «правила» по ходу «игры».

При этом нам говорят, что Россия может «заслужить право» иметь нормальные отношения с ЕС, только изменив свое поведение, — сообщил он в интервью «Коммерсанту».

Министр подчеркнул, что цинизм со стороны ЕС «зашкаливает».

Ранее NEWS.ru писал, что глава Минфина РФ Антон Силуанов отметил положительную сторону западных санкций в отношении России. По его словам, ограничения стимулируют страну к развитию собственной экономики.