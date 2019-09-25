https://static.news.ru/photo/ec4c2466-df76-11e9-ba48-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российские политики не привыкли работать на долгосрочную перспективу. Они ориентируются лишь на достижения в текущем электоральном цикле, считает глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Своё мнение он озвучил в ходе конференции на конгрессе Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ). Форум проходит в московском выставочном комплексе «Манеж».

По оценке Кудрина, у политических деятелей «почти нет стимула работать на стратегические задачи», поэтому они ориентируются на эффект, который может быть виден здесь и сейчас. Таким образом, страна попадает в «ловушку быстрых достижений».

Кудрин отметил, что нынешняя модель государственного управления в России отстаёт от вызовов, которые стоят перед государством.

Бюрократия слишком неповоротлива, функциональные колодцы, низкое качество кадров. Зачастую у нас мы называем это «работа по поручениям», будь то президента, парламента, а не система, которая бы генерировала, фокусировала постоянно на тех реальных мерах, которые приводят к выполнению задач, — цитирует Кудрина РИА Новости .

ИНТОСАИ — это международная организация, которая была создана в 1953 году для содействия развитию сотрудничества высших органов аудита и совершенствованию госаудита во всём мире. В состав организации входят 194 страны. Конгресс — это высший орган, который собирается раз в три года в разных странах.

Московский диалог посвящён двум актуальным темам: «Информационные технологии в развитии государственного управления» и «Роль высших органов аудита в достижении национальных приоритетов и целей». В работе конгресса принимают участие более 600 представителей 168 государств.

В ходе нынешнего конгресса, как писал News.ru, полномочия президента и председателя управляющего совета ИНТОСАИ на ближайшие три года будут переданы Алексею Кудрину.