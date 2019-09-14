https://static.news.ru/photo/18aea408-d6a7-11e9-9578-fa163e074e61_660.jpg Леонид Кучма Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому будет непросто на встрече «нормандской четвёрки». Представитель Киева в контактной группе по Донбассу не исключает лоббирования «неприемлемых» уступок России со стороны президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Зеленский на встрече окажется в ситуации, когда «он будет один против трёх человек», рассказал Кучма в интервью Associated Press .

По его словам, президента Украины будут пытаться убедить принять «все требования, которые предъявляет Москва». Среди них политик отметил предоставление широких полномочий представителям ДНР и ЛНР, а также проведение выборов на неподконтрольных украинским властям территориях.

Ранее News.ru сообщал, что Владимир Зеленский готов стать участником встречи в «нормандском формате» уже в сентябре. Об этом сообщил глава МИДа страны Вадим Пристайко. По его словам, поступила инициатива провести переговоры в ближайшее время. Он добавил, что относительно этого вопроса «есть договорённости фактически со всеми участниками» четвёрки.