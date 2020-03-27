Мэр Москвы Сергей Собянин как бы мимоходом обозначил вирусный эпицентр, из которого COVID19 завезли в столицу. Причем завезли, как выразился мэр, чемоданом. Не совсем, правда, понятно, что конкретно имел градоначальник ввиду, говоря именно о «чемодане вирусов». То ли сам способ завоза, то ли масштаб источника инфицирования столицы. Но так или иначе, нелояльные к Сергею Семёновичу аналитики вскользь заметили, что мэр как бы оставил в стороне Китай, ставший первоисточником всеобщего заражения коронавирусом. И не упомянул Китай, мол, не просто так, а потому что так называемая «китайская партия» в Москве, тесно связанная с деловыми и политическими интересами Поднебесной, является, дескать, одной из существенных опор влияния самого Собянина. Словом, даже география пришедшей в Россию угрозы становится предметом неких политических игр, последствия которых будут чувствоваться и после отступления заразы.

Между тем, Сергей Семёнович конкретно не назвал ни одной фамилии из числа богатых и по-разному знаменитых завсегдатаев французского лыжного курорта. А вот по другим источникам там действительно собралась весьма знаменательная тусовка. Причем преобладали в ней известные лица из некогда братских стран — России и Украины. Хотя применительно к олигархам скорее подойдёт определение «граждане мира».

Так вот, Россию на этот раз в Куршевеле представляли: Михаил Прохоров, которого когда-то там арестовали в компании сомнительных дам, хозяин «Уралхима» Дмитрий Мазепин, бывший олигарх из близкого окружения Юрия Лужкова Шалва Чигиринский и многие другие любители чистого горного воздуха. Украина также была представлена их влиятельными братьями по классу, включая и недавнего главу фактически администрации президента Зеленского Андрея Богдана. Надо полагать, что нынешние российско-украинские осложнения не слишком влияли на атмосферу их общения. А вот по возвращению и пошли слухи, что, например, Мазепин и его побывавший там же сын, мол, привезли вирус с собой. Правда, позже предприниматель опроверг эту информацию, заявив об отрицательном результате сданного уже на родине анализа. Кстати, олигарх предпочел всё-таки временно самоизолироваться. Как говорится, от греха подальше.

Но вообще адрес, обозначенный мэром, весьма символичен. С одной стороны, российско-украинские денежные мешки не обращают внимания на проблемы в отношениях двух стран и с удовольствием совместно тусуются. С другой, как считается, кто-то из их массовки становится источником распространения эпидемии и в России, и на Украине. Что вообще выглядит символично: из своих стран на Запад живые деньги, а обратно — исключительно заразу.

Ну, а заодно Куршевель, который в девяностых стал синонимом барских забав «новых русских», прожигающих выкачанные из страны средства, ныне приобретает ещё и зловещую репутацию источника опаснейшей инфекции.