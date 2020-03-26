Ничто не вечно. Даже кризис. Уже появляется информация о том, что начались тайные переговоры между Москвой, Вашингтоном, Эр-Риядом и Пекином с Брюсселем по поиску нефтяного компромисса, который устроил бы всех крупных игроков. Но для Кремля и всех нас важно сделать долгоиграющие выводы из самого механизма принятия решений в стране, который явно дал сбой. И дело, конечно, не в настойчивости Игоря Сечина. Неважно, кто продвигает саму идею крупной международной игры. Важно, как и кем такая идея анализируется, кто координирует сам процесс расчётов. И, наконец, кто выходит с окончательным анализом непосредственно на президента.

Потому-то нынешнее решение развалить сделку с ОПЕК+ обнажило некоторые неувязки в функционировании государственного интеллектуального конвейера. Ведь внешне всё было весьма перспективно. Действительно, на фоне нашего с опековцами нефтяного самоограничения сланцевые штатовские компании увеличивали свою долю мирового рынка. И при этом установленные квоты позволяли им сохранять достойный уровень рентабельности. Оттого-то в светлых околокремлёвских головах и родился план их постепенного удушения путём разумной ликвидации квот на добычу нефти, что в идеале должно было привести к снижению мировых цен ниже уровня рентабельности «сланцевиков», которые оказались бы перед необходимостью консервации скважин с неясной перспективой их последующего восстановления.

Максим Богодвид/РИА Новости

Но, как говорится, гладко было на бумаге. И вот тут-то и возникает вопрос о механизмах просчёта столь судьбоносных решений. И дело не только в том, что даже топ-менеджеры нефтяных наших компаний уровня Леонида Федуна оказались просто поставленными перед фактом. Где оказались многочисленные аналитические центры с их видением вопроса? Проверенный помощник, а ныне вице-премьер Андрей Белоусов? Аппарат Алексея Кудрина? Наконец, в чём заключается вклад в осуществление такой масштабной операции министра энергетики Александра Новака? Неужто у него не оказалось думающих советников, рискнувших предположить ответный манёвр саудовцев и эмиратов. Или всё-таки никто не решился высказать точку зрения, которая противоречила бы нефтяному мейнстриму, сложившемуся в Кремле?

Трудно ведь предположить, что Игорь Иванович обсудил вариант действий исключительно тет-а-тет с президентом. А потому кризис со всем негативом, который он принёс стране даже ещё в обстановке наступления вируса из Ухани, реально поставил вопрос о механизме ответственного принятия решения такого глобального уровня в наших верхах. Ведь сколько в последние месяцы было сказано и написано о создании новых центров выработки позиции страны по важнейшим проблемам. Шла ли речь о расширении компетенции Госсовета или преимуществах компактного и засекреченного обсуждения важнейших вопросов за закрытыми дверями Совбеза с его новым многоопытным заместителем главы Дмитрием Медведевым и дополнительным аппаратом. Но пока приводные рычаги остаются в тени.

Впрочем, как известно, что нас не убивает, делает нас сильнее. И, видимо, эта коллизия внесёт свои изменениям в механизмы выработки стратегии. Уже сейчас выход из сложившейся обстановки ищут куда более открыто, привлекая к диалогу и заинтересованных иностранных партнеров. Не исключено, что конференция на «удалёнке» лидеров великих держав также позволит сгладить некоторые противоречия интересов.