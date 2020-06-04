«Критика Путина поставила его на грань отставки»: политолог о карьере Усса

https://static.news.ru/photo/96b23592-a65c-11ea-aeea-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Политолог Марат Баширов предсказал губернатору Красноярского края Александру Уссу крах карьеры за бездействие во время ЧП в Норильске. По мнению эксперта, то, что глава региона не вылетел на место аварии, стало ключевой ошибкой.

По тем оперативным данным, которые мы имеем, в открытых источниках было видно, что МЧС получило информацию очень быстро. Другой вопрос, что губернатор Усс недооценил эффект. Глава региона посчитал, что авария, да, люди работают, что-то делают, — заявил Баширов в интервью телеканалу «360».

Усс приехал на место ЧП лишь спустя неделю после случившегося. Именно это, по мнению политтехнолога, сыграло решающее значение и вывело из себя президента Владимира Путина.

Собеседник издания отметил, что Уссу нелегко досталось кресло губернатора, вокруг его фигуры часто возникали споры. Нынешняя ситуация — доказательство того, что он не обладает теми качествами руководителя региона, которые требуются в нынешних условиях.

Мне кажется, что господин Усс поставил под большой вопрос своё политическое будущее. Та критика, которую он услышал вчера из уст Путина, на мой взгляд, поставила его на грань отставки, — подытожил Баширов.

Утечка около 20 тысяч тонн дизтоплива в Норильске произошла 29 мая. Часть его попала в местные водоёмы. В Greenpeace ущерб водным объектам оценили в 6 млрд рублей. Разлив топлива был признан чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

По факту происшествия возбуждены уголовные дела по статьям о нарушении правил охраны окружающей среды, загрязнении вод, порчи земли, а также халатности.

3 июня губернатор Красноярского края Александр Усс доложил о ЧП президенту. Владимир Путин устроил разнос на совещании, посвящённом сложившейся ситуации, и призвал к ответственности виновных. Глава государства возмутился, что о ЧП местные власти узнали спустя два дня из соцсетей, и отчитал владельца комбината, где произошла утечка топлива, писал NEWS.ru.