Кремль задумался о переносе Единого дня голосования

https://static.news.ru/photo/a7f6d7d0-7836-11ea-89a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Единый день голосования 2020 года, на котором должны выбрать 18 губернаторов, 11 составов региональных заксобраний и 22 городские думы, может не состояться в сентябре из-за коронавируса. Администрация президента задумалась о переносе ЕДГ на декабрь или 2021 год.

Региональные выборы должны пройти 13 сентября, но решения о начале избирательных кампаний, по закону, нужно принять в первой половине июня.

Будет зависеть от того, как станет развиваться ситуация с распространением коронавируса. <...> Если она не стабилизируется к концу весны, то с большой долей вероятности выборы придется переносить, — сообщает РБК со ссылкой на два близких к Кремлю источника.

По информации издания, в Кремле надеются провести выборы в сентября или декабре, потому что перенос ЕДГ на будущий год заставит продлить сроки полномочий региональных парламентов, надолго сделает губернаторов временно исполняющими обязанности, а сами кампании двух лет наложатся друг на друга.

Как писал NEWS.ru, в России число заболевших COVID-19 превысило 6,3 тысячи человек. За последние сутки в стране выявили 954 пациента с коронавирусной инфекцией.