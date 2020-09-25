Кремль высказался о сроках выборов в 2021 году

https://static.news.ru/photo/8931f384-ff1d-11ea-b317-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решения о разведении по времени выборов в Государственную думу и Единого дня голосования в регионах в 2021 году пока не принято.

Как передаёт РИА Новости, представителя Кремля спросили, действительно ли в следующем году планируется провести ЕДГ осенью, а выборы в нижнюю палату парламента — весной. Песков ответил, что существуют разные сценарии, о чём ранее упоминала глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Эксперты по избирательным процессам в настоящее время обсуждают варианты проведения выборов.

Существуют точки зрения за и против, но вы знаете, что каких-то решений пока на этот счёт не принималось и не озвучивалось, — сказал пресс-секретарь.

Как писал NEWS.ru, в ЦИК не смогли найти ни одного политически нейтрального материала о едином дне голосования в России в иностранных средствах массовой информации. Член комиссии Александр Клюкин в качестве примера привёл Deutsche Welle. С 2017 года по настоящее время на сайте издания были опубликованы 282 материала на тему выборов в России и 41 видео сатирического шоу, в которых навязывается тема борьбы власти и общества. В публикациях, как правило, содержится критика избирательного процесса, указание на массовые фальсификации и дискредитация процедур, в том числе трёхдневного голосования.