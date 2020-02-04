https://static.news.ru/photo/38935128-4737-11ea-a0e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские власти пока не приглашали руководство Польши на празднование Дня Победы в Москву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В настоящий момент пока этот вопрос не вставал на повестку дня, — передаёт ТАСС слова Пескова.

28 января пресс-секретарь сообщил, что РФ ждёт ответов от мировых лидеров на приглашения принять участие в праздничных мероприятиях в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве. По этой причине списки высокопоставленных гостей пока не публикуются.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приедет на 75-летие Победы в Великой Отечественной войне в российскую столицу.