Кремль рискует наступить на белорусские грабли

Казалось бы, печальная история наших взаимоотношений с Украиной, когда потеря власти Виктором Януковичем мгновенно привела к разрыву двусторонних связей и забвению предыдущей трехвековой истории, должна была послужить уроком. Все специалисты во весь голос критиковали однобокий подход Москвы к межгосударственным отношениям в рамках СНГ, который исходил из двух сомнительных постулатов: ставки исключительно на одного, лишь на словах лояльного к России, лидера и убеждения, что, мол, «никуда они от нас не денутся».

Но вот уже и Белоруссия погружается в политическую турбулентность почти по украинскому сценарию, но Москва упорно не отрывает своего взгляда и руки дающей от Александра Лукашенко, во власть которого было уже инвестирована куда больше ста миллиардов долларов. В принципе, на горящей переправе коней не меняют. И даже опрос «Левада-центра», находящегося в списке НКО-иноагентов, и тот показал, что 60% россиян предпочитают видеть «Батьку» во главе соседней Белоруссии.

В Москве по-прежнему, вопреки недавнему печальному опыту, не видят иных политиков по ту сторону белорусской границы. Можно по-разному относиться к оживившейся белорусской оппозиции, разношерстной, отдельные сегменты которой явно страдают рецидивом русофобии. Но простой прагматичный подход требует использовать любую возможность для установления контактов с любой политической силой, включая жестких лукашенковских оппонентов, и поиска средств воздействия на них. В конце концов, ничего же не мешало ещё в семидесятые годы Леониду Брежневу в ходе своих визитов в ФРГ встречаться с тем же Штраусом, лидером баварской ХСС, слывшим отчаянным антисоветчиком. И ничего, не оскоромился. Оба политика вежливо поулыбались друг другу и обсудили ряд вопросов.

Александр Лукашенко president.gov.by

А что мы видим в сегодняшней Белоруссии? Оппозиция уже пожаловалась на то, что все её попытки быть принятой в российском посольстве в Минске остались без ответа. Оно и понятно. Новый посол чётко следует инструкциям из Москвы — не раздражать Лукашенко. Об отсутствии намерения идти на расширение своих политических контактов у соседей высказался и официальный представитель российского президента Дмитрий Песков. Понятно, что такой подход только разжигает в среде тамошней оппозиции антироссийские настроения, заметно усиливая ту её часть, что настроена на разрыв всех связей с Россией.

И опять Лукашенко видится безальтернативным. Ему после всех его недавних выкрутасов явно не верят, однако внешне простили и по факту отжатый «Белгазпромбанк», и громкий арест тридцати трёх «российских засланных наёмников». Но, видимо, надеются, играя на его нынешней слабости, посадить на крепкий кукан.

Видимо, опять нет намерения выделить среди оппозиционеров наиболее вменяемых и, по мере сил, работать над их усилением и введением их в официальный белорусский истеблишмент. Притом, что в прежние годы ставка на нераздражение Лукашенко привела к тому, что он волюнтаристски зачистил пророссийские элементы и в верхах, и даже на региональном уровне. В том же Могилёве. Мы стеснялись поддерживать преследовавшихся пророссийских журналистов, блогеров и НКО. Притом, что пышным цветом в Белоруссии расцветали прозападные фонды и местные нацики, секретно поддержанные лукашенковской администрацией, дабы давить на Россию и выторговывать у неё новые преференции, размахивая жупелом такой властной «альтернативы».

Посмотрим, какие уроки нам придётся учить после нынешнего белорусского цикла, за который уже приходится платить.