Кремль: Путин не планирует каких-либо контактов с Тихановской

https://static.news.ru/photo/f2de19c8-0889-11eb-9200-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Florian Gaertner via imago-images.de/Global Look press

Лидер России Владимир Путин не планирует каких-либо контактов с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее Путин заявил, что Москва находится «в контакте со всеми участниками, со всеми сторонами конфликта» в Киргизии. В связи с этим заявлением у Пескова поинтересовались, означает ли это, что подобный контакт возможен также и с оппозицией в Белоруссии.

По словам пресс-секретаря, речь идёт о политических партиях в Киргизии, которые принимали участие в выборах, «являются участниками политического ландшафта в Киргизии и находятся в стране».

Госпожа Тихановская не находится в Белоруссии, вряд ли можно сказать, что она как-то участвует в жизни Белоруссии, — цитирует ТАСС слова Пескова.

Накануне бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о своём желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом она рассказала на встрече с представителями национальной диаспоры в Берлине. По её словам, пообщаться с российским лидером она хотела бы, чтобы понять, почему тот поддерживает Александра Лукашенко, чью победу на президентских выборах его политические противники и страны Запада не признали, сообщал NEWS.ru.

В конце сентября Тихановская встречалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время его визита в Литву.