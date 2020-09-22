Кремль ответил на вопрос о возможном визите Путина в Минск

https://static.news.ru/photo/39bac12a-fd86-11ea-8970-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Глава РФ Владимир Путин пока не собирается посещать Минск, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Нет, пока таких планов нет, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Он добавил, что Кремль считает исключительно внутренним делом Белоруссии назначение даты вступления в должность президента этой страны. Песков предпочёл никак не комментировать мероприятие, состоявшееся в Минске 23 сентября 2020 года.

Таким образом Песков ответил на вопрос о своевременности инаугурации главы Белоруссии Александра Лукашенко. Во время процедуры вступления в должность он заявил, что Минску ещё много предстоит сделать ради защиты суверенитета и независимости республики.

Выборы главы государства состоялись 9 августа. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. После голосования в стране вспыхнули митинги. Их участники считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы. Также люди выступают против милицейского произвола и требуют привлечь к ответственности виновных в насилии над гражданами.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в публикации газеты Le Monde о разговоре президента РФ Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона об инциденте с оппозиционером Алексеем Навальным много неточных формулировок. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. В Кремле убеждены, что Елисейский дворец не мог сознательно и в нарушение дипломатических норм передать СМИ запись беседы политиков.