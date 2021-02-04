Кремль назвал неприемлемым санкционное давление США в отношениях с РФ

https://static.news.ru/photo/debfd5b6-66d1-11eb-8dfb-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на решение группы американских сенаторов внести в конгресс законопроект об ограничительных мерах против России из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Мы видим постоянные санкционные рефлексы у американских законодателей. Мы считаем неприемлемыми подобные подходы в двусторонних отношениях, через призму санкционного давления, — заявил представитель Кремля журналистам.

Американские парламентарии будут решать вопрос, нарушила ли Россия международные нормы по применению биологического оружия — на Западе утверждают, что Навального отравили «Новичком», но немецкие власти не представили никакого подтверждения этой информации российской стороне. Также предлагается сделать определение по поводу убийства политика Бориса Немцова, которого расстреляли на Большом Москворецком мосту в Москве в 2015 году.

Как писал NEWS.ru, глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал законопроект о санкциях США из-за Навального поводом для оказания политического давления на Москву. Политик напомнил, что ситуация с блогером является внутренним делом России и не имеет никакого отношения ни к США, ни к двусторонним отношениям.