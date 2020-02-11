https://static.news.ru/photo/0ef59b80-4cbb-11ea-bd2c-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Козак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместителю главы администрации президента России Дмитрию Козаку поручены вопросы внешней политики на украинском направлении. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Неофициально об этом говорили и раньше, однако впервые эта информация официально подтверждена в Кремле.

В новой должности, по словам Пескова, Козак «занимается и будет продолжать заниматься украинскими делами и вопросами интеграции».

Точная формулировка будет в распределении обязанностей [руководства администрации президента. — NEWS.ru], которые пока не формализованы, — цитирует представителя Кремля РБК.

На уточняющий вопрос журналистов об интеграции «кого с кем» идёт речь, Песков уточнил, что а данном контексте речь идёт уже не об Украине, так как у России «много интеграционных процессов, в которых она участвует и весьма успешно».

При этом он согласился с оценкой представителей СМИ, что Козака можно назвать главным сотрудником администрации президента, который будет заниматься украинской тематикой.

При этом, как отметил Песков, указ об отставке с поста помощника президента курировавшего украинское направление Владислава Суркова не подписан.

Как ранее писал NEWS.ru, Сурков принял окончательное решение уйти с госслужбы. Он объяснил это изменившейся политикой России по Украине.