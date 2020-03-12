Распространение коронавируса пока никак не влияет на планы по проведению парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Кремле заявили, что Россия продолжает подготовку к приезду иностранных гостей, но будет учитывать развитие ситуации с инфекцией. Источники в Минобороны в разговоре с NEWS.ru подтвердили, что решение об отмене важнейшего для страны события не обсуждается. Что касается других праздничных мероприятий, то, как рассказал NEWS.ru источник в мэрии Москвы, «есть ощущение, что могут быть корректировки». Официальный представить городского правительства Гульнара Пенькова, в свою очередь, заявила NEWS.ru, что «сейчас преждевременно об этом говорить».

Каких-либо рекомендаций или решений об ограничениях для проведения главного Парада государства нет, заявил журналистам пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, на мероприятие «приглашено большое количество гостей, и они уже подтвердили своё участие», так что «речь об отмене или ограничении этого формата не идёт, продолжается подготовка и к приезду делегаций, и к решению всех логистических вопросов, подготовка по линии военных непосредственно к Параду». Представитель Кремля также обратил внимание СМИ на то, что Парад «проходит на открытом воздухе».

Дмитрий Песков Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Источник NEWS.ru в Минобороны также отметил, что подготовка идёт по плану. Техника, а это более 250 образцов боевых машин, в том числе исторических или совершенно новых, ранее не демонстрировавшихся широкой публике, прибывают в Алабино под Наро-Фоминском в расположение четвёртой гвардейской танковой Кантемировской ордена Ленина, Краснознамённой дивизии имени Юрия Андропова. На её территории расположена специальная «парадная площадка» — бетонный плац, имитирующий Красную площадь столицы, и автопарк, где прибывшая техника пройдёт предпарадную техподготовку.

Представители промышленности проведут сервисное обслуживание машин. Танки, БМП, самоходные артиллерийские установки и зенитные ракетные комплексы на гусеничном ходу будут переобуты. Вместо обычных гусениц на них установят асфальтоходные. На них стоят специальные резиновые накладки, позволяющие машинам двигаться по асфальту, не разрушая его грунто-зацепными траками. Дальше машины покрасят в единый цвет. Его подбирает под каждый парад специальная комиссия Минобороны, — рассказал собеседник NEWS.ru в военном ведомстве.

В столице до 10 апреля из-за опасности распространения вируса отменены все массовые мероприятия, источник в городской мэрии в разговоре с NEWS.ru не исключил, что коронавирус скорректирует планы и на майские праздники, в частности, на проведение популярной акции «Бессмертный полк», участие в которой принимает президент.

Формально после этой даты (10 апреля. — NEWS.ru) никаких запретов на их проведение нет. Но есть ощущение, что могут быть корректировки. Решаем не мы, — сообщил собеседник в мэрии.

В свою очередь официальный представитель правительства города Гульнара Пенькова предостерегла NEWS.ru от преждевременных разговоров о корректировке плана праздничных мероприятий ко Дню Победы.

Сейчас никто не даст никакой точной информации, потому что на данный момент мы справляемся с ситуацией текущего дня, что называется, а о таких решениях, насколько я понимаю, нужно спрашивать у коллег из администрации президента. Это больше к ним вопрос. Москва чисто технически может предоставлять площадки. Не обсуждались эти вопросы пока совсем, всё идёт в том графике, который есть. Гульнара Пенькова пресс-секретарь мэра Москвы пресс-секретарь мэра Москвы

Для России мероприятия 9 мая в Москве имеют историческое значение. Вопрос даже не в дате — 75 лет Победы в Великой Отечественной войне, а в том, что в этот день на Красной площади будет подведён своеобразный итог десятилетней программы модернизации армии, на которую в общей сложности было выделено 22 трлн рублей.

Построение тех или иных боевых машин в парадном расчёте — это практически раскрытие современной структуры подразделений сухопутных войск. Для специалистов будет вполне достаточно, чтобы сделать выводы об уровне и направлении развития нашей армии, — пояснил собеседник NEWS.ru в военном ведомстве.

Уже известно, что Минобороны покажет новейшие танки Т-14 «Армата», Т-90М «Прорыв», Т-80БВМ, тяжёлые БМП Т-15 с автоматическим боевым блоком АУ-220М, «Курганец-25» и бронетранспортёр «Бумеранг». Можно также предположить, что в этот день по главной площади страны пройдут зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», С-350 «Витязь», Бук-3М «Викинг», «Тор-М2», «Панцирь-С1» и зенитный артиллерийский комплекс на базе БМП-3 «Деривация-ПВО». Будет представлена и новейшая инженерная техника, в том числе машины дистанционного разминирования для ракетных войск стратегического назначения «Листва».