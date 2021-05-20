КПРФ и СР ответили Жириновскому на слова об «уродах» в партиях

https://static.news.ru/photo/3fbeaa94-b99e-11eb-bca9-96000091f725_660.jpg Владимир Жириновский Фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов и депутат СР Дмитрий Ионин, а также Алексей Балыбердин от «Единой России» ответили главе ЛДПР Жириновскому об «уродах» в главных партиях страны. Своё мнение политики высказали в беседе с URA.RU.

Поводом послужила фраза Жириновского, который назвал «уродами» членов вышеуказанных партий. Он заявил, что те депутаты, которые были в ЛДПР, но после ушли в другие партии, работают гораздо лучше, чем остальные. Ко всему прочему Жириновский обвинил партии ГД в плагиате инициатив ЛДПР.

Я эту грязь не хочу комментировать. Звоните другим, [чтобы] Жириновского всякую больную чушь комментировать, — заявил изданию Геннадий Зюганов.

Депутат ГД Дмитрий Ионин от фракции «Справедливая Россия» посчитал высказывание Жириновского «весенним обострением».

Весна уже заканчивается, но Владимир Вольфович продолжает блистать такими рассказами. То он с трибуны при отчёте правительства рассказывает, как его обманул мэр Сочи и заставил платить за стол, а теперь обзывает и называет уродами членов других партий. Ближе к лету, может быть, полегчает, — заявил Ионин.

Что касается депутата от «Единой России» Алексея Балыбердина, то тот уверен, что комментировать высказывания Жириновского — «дело неблагодарное».

Что касается превосходной школы ЛДПР и превосходства депутатов от ЛДПР в чём-либо над другими депутатами, если бы это было так на самом деле, то партия ЛДПР занимала бы большинство, в том числе и в Госдуме, — отметил депутат.

Как сообщалось ранее, российские партии КПРФ, «Единая Россия» и «Справедливая Россия — За правду» набрали в свои составы «уродов» и переманивают в свои ряды «недалёких» членов ЛДПР. Об этом рассказал в интервью радиостанции «Говорит Москва» глава либерал-демократов Владимир Жириновский.