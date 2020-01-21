https://static.news.ru/photo/7c99b5cc-3c53-11ea-845d-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Козак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исполняющий обязанности вице-премьера, куратор ТЭК и промышленности в правительстве России Дмитрий Козак не войдёт в новый кабинет министров премьера Михаила Мишустина. Об этом журналистам сообщили несколько информированных источников.

В числе собеседников представителей СМИ: два человека из правительства, топ-менеджер крупной российской нефтяной компании и консультант нескольких фирм в той же области.

О том, кто займёт место Козака, источники не уточняют. Однако существует версия относительно будущей должности куратора вице-премьера.

Козак может перейти в администрацию президента, — приводит РБК слова источника в правительстве.

Ранее NEWS.ru писал, что исполняющий обязанности министра спорта России Павел Колобков не войдёт в новое правительство премьера Михаила Мишустина. Об этом во вторник, 21 января, журналистам сообщил информированный источник, близкий к кабинету министров.

Также данную информацию подтвердили в министерстве спорта.