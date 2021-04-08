Козак назвал обострение в Донбассе пиар-акцией Украины

У Украины нет реальных намерений активизировать боевые действия в Донбассе, заявил замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. По его словам, действия украинских военных на юго-востоке страны — пиар-акция Киева.
По его словам, украинская сторона имитирует военную угрозу.
Это, скорее, пиар-действия, которые сопровождаются имитацией военной угрозы. Скорее всего, реальных намерений развязать полномасштабную войну, вряд ли такие намерения есть, — сказал чиновник.
Однако он подчеркнул, что «всё может быть»,
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска наращивают потенциал в Донбассе, к линии соприкосновения стянуто большое количество техники и личного состава. Это, считает Пушилин, является свидетельством готовности Украины к полномасштабным боевым действиям. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал тревожной обстановку в Донбассе.
С другой стороны, Киев сообщает о наращивании Россией сил в приграничных с Украиной районах. Обеспокоенность по этому поводу выразили многие страны Запада. США, Великобритания, Канада, Польша и Литва провели встречи по Украине, на которой обсудили рост российской военной активности.
Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР, писал NEWS.ru.