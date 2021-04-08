Козак назвал обострение в Донбассе пиар-акцией Украины

https://static.news.ru/photo/71695f96-985e-11eb-a88d-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/armsnews

У Украины нет реальных намерений активизировать боевые действия в Донбассе, заявил замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак. По его словам, действия украинских военных на юго-востоке страны — пиар-акция Киева.

По его словам, украинская сторона имитирует военную угрозу.

Это, скорее, пиар-действия, которые сопровождаются имитацией военной угрозы. Скорее всего, реальных намерений развязать полномасштабную войну, вряд ли такие намерения есть, — сказал чиновник.

Однако он подчеркнул, что «всё может быть», передаёт РИА Новости.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска наращивают потенциал в Донбассе, к линии соприкосновения стянуто большое количество техники и личного состава. Это, считает Пушилин, является свидетельством готовности Украины к полномасштабным боевым действиям. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал тревожной обстановку в Донбассе.

С другой стороны, Киев сообщает о наращивании Россией сил в приграничных с Украиной районах. Обеспокоенность по этому поводу выразили многие страны Запада. США, Великобритания, Канада, Польша и Литва провели встречи по Украине, на которой обсудили рост российской военной активности.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР, писал NEWS.ru.