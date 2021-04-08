Козак: конфликт в Донбассе можно урегулировать за год

https://static.news.ru/photo/6e293222-9861-11eb-9137-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация в Донбассе может быть урегулирована в течение года, если Киев будет придерживаться существующих договорённостей. Об этом заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

По его мнению, действия Украины — это лишь имитация военной угрозы, и на самом деле у Киева нет намерений развязывать полномасштабный конфликт. В то же время Козак сделал оговорку, что «всё может быть».

С точки зрения возможности практически урегулировать конфликт, считаю, что он может быть урегулирован за год..., если действовать последовательно и придерживаться ранее достигнутых договорённостей, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, секретарь Совбеза России Николай Патрушев назвал причиной эскалации в Донбассе серьёзные внутренние проблемы Украины, от которых Кипев пытается отвлечь внимание. Он отметил, что экономика страны выживает только за счёт зарубежных кредитов, а ещё работающие предприятия распродаются иностранцам. Кроме того, Украина постепенно лишается таких активов как чернозём и лес.