https://static.news.ru/photo/b03694d6-737b-11ea-88ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jimmy Villalta/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Инициатива Вашингтона о проведении выборов президента в Венесуэле в принципе представляет собой вмешательство в дела страны, но говорит о том, что Штаты отложили силовые сценарии по Каракасу. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Шеф американской дипломатии Майк Помпео во вторник выдвинул план по урегулированию в Венесуэле, согласно которому необходимо создать в стране временное правительство с представителями действующей власти и оппозиции, а после отменить ограничительные меры в отношении Каракаса.

Помпео представил журналистам в Госдепартаменте некий «механизм по урегулированию кризиса в Венесуэле». Разумеется, при первом же приближении никаким «урегулированием» там и не пахнет — всё те же вмешательство и давление, только, как говорится, в профиль, — приводит слова Косачева «Интерфакс».

Политик при этом прокомментировал обещания американской стороны о том, что если итоги этих выборов международные наблюдатели сочтут свободными и честными, то санкции с Каракаса будут сняты.

При всей сомнительности инициативы <...> появление такого рода механизмов — подтверждение того, что силовые сценарии пока отставлены в сторону, — пояснил сенатор.

Косачев считает, что всё это говорит о том, что США потеряли надежду на госпереворот в Венесуэле, а «прямая интервенция, похоже, чревата недопустимыми издержками для Вашингтона».

Сенатор уверен, что план Вашингтона заключается в том, чтобы не мытьём, так катаньем «допустить представителей лидера оппозиции Хуана Гуайдо к принятию решений, провести голосование по типовому западному сценарию, то есть с признанием честными только тех выборов, где победил прозападный кандидат».



Российский сенатор уверен, что для достижения этого результата проведут столько туров, сколько надо, как показал, например, украинский опыт.

И всё это в условиях санкций, информационного и иного давления извне, как и готовности к любым шагам самого Вашингтона, если нынешние законные власти Венесуэлы попытаются пресечь очередные провокации, — пояснил Косачев.

По мнению главы комитета Совфеда, которое он выражал уже не раз, на фоне ООН, которая призывает снять все ограничительные меры со стран в условиях пандемии коронавируса и тяжёлой экономической обстановки, попытки Вашингтона и дальше шантажировать мерами экономического удушения для продвижения своих ставленников в других странах «выглядят грубовато».

Как писал NEWS.ru, ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что американские власти собирают и изучают информацию о компании, на баланс которой поступили активы «Роснефти» в Боливарианской Республике.