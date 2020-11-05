Косачев: на выборах в США пострадала сама демократия

https://static.news.ru/photo/5e918118-1f47-11eb-9153-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президентская гонка уже выявила одного пострадавшего в результате выборов — саму американскую демократию. Вашингтон мог бы и не признать итоги голосования, подобного своему, пройди оно в другой стране, заявил руководитель международного комитета Совфеда Константин Косачев.

По его мнению, скандалы, странная смена лидеров в отдельных штатах, данные о пропавших бюллетенях и их вбросах, позиция средств массовой информации и прочие неудобные моменты нынешней кампании «выставили электоральный процесс не в самом лучшем свете».

Учитывая рекордную явку, более 100 миллионов человек, — тем более в условиях пандемии — можно сделать вывод, что раскол этот касается не только элит и политиков, но практически каждого взрослого американца, и с выборами всё только начинается, а не заканчивается, — написал политик на своей странице в социальной сети Facebook.

Голосование на выборах президента США состоялось 3 ноября. На пост главы государства претендуют нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден. Официально итоги выборов пока не подведены.

В ряде американских городов прошли протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией. Так, в Портленд по распоряжению властей штата Орегон были введены подразделения Нацгвардии США для пресечения бунтов. Силовики задержали на Манхэттене (Нью-Йорк) около 60 участников митингов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп нервничает из-за перспективы потерпеть поражение на выборах главы государства. Он позволил себе сорваться на 89-летнего медиамагната Руперта Мердока, чей телеканал Fox News заранее сообщил о победе демократа Джо Байдена в Аризоне.